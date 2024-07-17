Мошенники оформили на старую симку туляка кредит, а он узнал об этом только через 2 месяца

Евгений обратился в отделение банка в Алексине, чтобы оформить зарплатную карту. Но оказалось, что мужчина не новый клиент финансовой организации, а ее должник.

— Сотрудник банка рассказал, что у меня есть открытый кредит на 29 999 рублей под 79% годовых. Оформлен он был 19 апреля 2024 года в филиале, расположенном в Воронеже. Но я не был в Воронеже ни в этот день, ни в какой другой и кредит не брал, — пояснил Евгений.

Оказалось, что кредит был оформлен онлайн через приложение банка.

— Приложением я не пользовался до дня обращения в банк, — добавил мужчина.

При оформлении кредитного договора был указан номер телефона, который не принадлежит Алексею уже порядка трех лет, а соответственно, он им не пользуется.

— Для подтверждения дохода была предоставлена справка 2-НДФЛ с места работы, на котором я не работаю с 11 июня 2021 года. Кредитный договор был подписан электронной подписью. А такой у меня нет. Как все это произошло без моего ведома — непонятно, ведь никаких СМС-сообщений с подтверждающим кодом я не получал.

Сразу же после оформления кредита деньги были переведены на счет некой Нины Павловны Страховой, с которой Евгений также не знаком.

В связи с этим мужчина написал заявление в полицию. Оно принято, начато расследование. Евгений проходит по делу как свидетель, а банк признан потерпевшим. В связи с этим на днях мужчина получил от банка уведомление о том, что кредит в ближайшее время будет аннулирован.