Из-за жары в Туле бесплатно раздают воду

Фото из архива Myslo.

В Туле воду планируют раздавать с 10.00 до 19.00 на точках по продаже кваса по следующим адресам:

Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2;

ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;

ул. Кутузова, 13;

ул. Ложевая, д. 123, ост. «Ул. Степанова»;

ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова;

ул. Марата, д. 24 / ул. Плеханова;

Красноармейский проспект, д. 17;

ул. Жаворонкова / ул. Фр. Энгельса;

ул. Фрунзе, д. 5;

ул. Октябрьская, д. 95;

ул. М. Горького, д. 14;

ул. Октябрьская, д. 9;

ул. Пузакова, д. 5;

ул. Кауля, д. 45;

ул. Н. Руднева, д. 62;

проспект Ленина, д. 28;

ул. Рязанская, д. 7.

Также дополнительно на пересечении пр. Ленина и ул. Советской установлена еще одна точка раздачи воды.