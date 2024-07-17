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Из-за жары в Туле бесплатно раздают воду
Фото из архива Myslo.

Из-за жары в Туле бесплатно раздают воду

Публикуем список адресов.

В Туле воду планируют раздавать с 10.00 до 19.00 на точках по продаже кваса по следующим адресам:

  • Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2;
  • ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;
  • ул. Кутузова, 13;
  • ул. Ложевая, д. 123, ост. «Ул. Степанова»;
  • ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова;
  • ул. Марата, д. 24 / ул. Плеханова;
  • Красноармейский проспект, д. 17;
  • ул. Жаворонкова / ул. Фр. Энгельса;
  • ул. Фрунзе, д. 5;
  • ул. Октябрьская, д. 95;
  • ул. М. Горького, д. 14;
  • ул. Октябрьская, д. 9;
  • ул. Пузакова, д. 5;
  • ул. Кауля, д. 45;
  • ул. Н. Руднева, д. 62;
  • проспект Ленина, д. 28;
  • ул. Рязанская, д. 7.

Также дополнительно на пересечении пр. Ленина и ул. Советской установлена еще одна точка раздачи воды.

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