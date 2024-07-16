Больше 450 детей участников СВО бесплатно объездили Тульскую область

Фото Дмитрия Дзюбина.

За месяц 850 человек, в том числе 477 детей, съездили в автобусные туры по живописным уголкам Тульской области. Поездки устраивают бесплатно для детей участников специальной военной операции (СВО) в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

— Группы отправляются в путешествия из 18 районов области, чтобы познакомиться с культурными и природными достопримечательностями Тульского края, — сообщили в правительстве региона.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно выбрать понравившийся тур и записаться за неделю до предполагаемой поездки на сайте мывместетула.рф.

Напомним, тульские семьи погибших и раненых участников СВО смогут заработать на вендинговых кофейных аппаратах. Благодаря им они заработают до 30 тыс. рублей в месяц в качестве дополнительного пассивного дохода. Узнать о проекте можно ссылке.