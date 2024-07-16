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Больше 450 детей участников СВО бесплатно объездили Тульскую область
Фото Дмитрия Дзюбина.

Больше 450 детей участников СВО бесплатно объездили Тульскую область

Им организовали автобусные туры по живописным уголкам региона.

За месяц 850 человек, в том числе 477 детей, съездили в автобусные туры по живописным уголкам Тульской области. Поездки устраивают бесплатно для детей участников специальной военной операции (СВО) в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

— Группы отправляются в путешествия из 18 районов области, чтобы познакомиться с культурными и природными достопримечательностями Тульского края, — сообщили в правительстве региона. 

Чтобы попасть на экскурсию, нужно выбрать понравившийся тур и записаться за неделю до предполагаемой поездки на сайте мывместетула.рф.

Напомним, тульские семьи погибших и раненых участников СВО смогут заработать на вендинговых кофейных аппаратах. Благодаря им они заработают до 30 тыс. рублей в месяц в качестве дополнительного пассивного дохода. Узнать о проекте можно ссылке

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Автор:
сегодня, в 17:05 0
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