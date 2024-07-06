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«Универсальный игрок»: в Туле пройдет турнир по видеоиграм

«Универсальный игрок»: в Туле пройдет турнир по видеоиграм

Турнир пройдет в Ледовом дворце Тулы 27 июля.

Что: Турнир по видеоиграм «Универсальный игрок» 1 сезон

Где: Музей роботов и видеоигр «Сфера будущего» по адресу г. Тула, Осиновая гора 2а (Ледовый дворец)

Когда: 27 июля, с 11.00 до 19.00

7+

Турнир пройдет в три этапа по играм: TETRIS II (Nindendo Famicom), TEKKEN 3 (Playstation 1), FIFA23 (Playstation 5).

Заявки на участие принимаются с 7 по 25 июля. Участвовать в турнире можно тем кто старше 10 лет. Для регистрации доступно 16 мест. 
 
Для подтверждения заявки на участие в турнире потребуется личное присутствие, чтобы ознакомиться с правилами проведения турнира. 
Для участников 18+ нужен паспорт, несовершеннолетним - письменное согласие родителя или опекуна на участие в соревновании в произвольной форме. Все необходимые формы документов для конечной регистрации организаторы дадут на месте.
 
Зарегистрироваться на турнир можно по телефону +7-910-154-64-99 или при личном присутствии на месте.

Баллы начисляются за победу в каждом из этапов по следующему принципу: 

  • 1/8 — 1 балл 
  • ¼ — 2 балла 
  • ½ — 4 балла 
  • финал — 8 баллов 

В случае набора одинакового количества очков в призовых местах, в таблице рейтинга, игроки выбирают одну игру из этапов турнира для проведения дополнительного этапа. При условии разногласия выбора, игра выбирается путём жеребьёвки.

Награды за призовые места:

  • I место — Умная Яндекс станция «Алиса» и сертификат на 5 000 рублей, от музея роботов и видеоигр «Сфера Будущего», сертификат на безлимитное посещение парка развлечений «Отрыв».
  • II место — сертификат на 5 000 рублей от музея роботов и видеоигр «Сфера Будущего», сертификат на безлимитное посещение парка развлечений «Отрыв».
  • III место — сертификат на 3 000 рублей от музея роботов и видеоигр «Сфера Будущего», сертификат на безлимитное посещение парка развлечений «Отрыв».
  • IV–V место — сертификат на 1 000 рублей от музея роботов и видеоигр «Сфера Будущего», сертификат на 2 часа посещения парка развлечений «Отрыв».

Каждый участник, не занявший призовое место в таблице рейтинга, получит купон на скидку 100 рублей на любую услугу в музее роботов и видеоигр «Сфера будущего», а также одну контрамарку на игру в виртуальной реальности или подвижном аттракционе-симуляторе.

В случае неявки участника досрочную победу получает игрок, стоящий в паре с ним.

Расписание турнира и условия победы:

11.00 — 11.30 — Регистрация участников 

11.30 — 13.00 — I этап соревнование по ТЕТРИСУ
На каждую пару игроков на матч выделено 5 минут времени. Условия победы: набор большего количества очков или досрочное поражение соперника. Игра производится на одной консоли.

13.30 — 15.00 — II этап соревнование по TEKKEN 3 
На каждую пару игроков отводится 3 боя по 2 раунда и выделено от 4 до 6 минут. Победителем считается тот, кто выиграл 2 из 3 боёв. 

15.30 — 18.00 — III этап соревнование FIFA 23
На каждую пару игроков выделяется 8 минут (2 тайма по 4 минуты). В случае ничьей проводится серия пенальти. Объявление о выборе футбольного клуба происходит до начала матча. Победителем считается тот, кто опережает соперника по количеству забитых голов (по истечению основного времени или серии пенальти).

18.30 — 19.00 — Награждение участников турнира

Зарегистрированные участники турнира «Универсальный игрок» по предварительной записи имеют право потренироваться в играх, которые будут использоваться в турнире. Каждому участнику будет доступен 1 час для тренировки в любые дни до начала турнира.

Партнёры турнира: Компьютерная Академия "Рубикон", MySLO | Слобода, парк развлечений «Отрыв».

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