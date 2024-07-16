Тульские семьи погибших и раненых участников СВО смогут заработать на вендинговых кофейных аппаратах

Благодаря им они смогут получать до 30 тыс. рублей в месяц в качестве дополнительного пассивного дохода.

Семьи участников спецоперации на Украине, погибших или получивших увечья во время исполнения воинского долга, могут оформить вендинговые аппараты и стартовый набор сырья. Такую возможность предоставляет проект «Добрый кофе».

Инициаторами его стали: Фонд развития социальных проектов «ПРОГРЕСС», ООО «Центр Беспилотных Систем» (г. Тула), АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений».

Авторы отмечают, что проект «Добрый кофе» создан для семей участников специальной военной операции (СВО), погибших или получивших увечья во время исполнения воинского долга.

«Теряя основного кормильца, они сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями, решить которые предлагается путём предоставления семьям инструментов для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода», — говорится в сообщении на сайте проекта.

Отмечается, что доходность одного кофейного аппарата в среднем по России составляет 30 тысяч рублей.

«Эти средства будут являться небольшим, но дополнительным и ежемесячным пассивным доходом для семьи участника СВО», — уточняют инициаторы.

При получении кофейного аппарата АНО ДПО МИЦ передает стартовый набор сырья для ведения бизнеса, который включает: кофейное зерно, сливки, шоколад, воду, одноразовую посуду, крышки, сахар, сироп, размешиватели, трубочки — объемом на 900 стаканчиков кофе. Этого объема достаточно для месячной работы. Далее с продажи кофе формируются средства для закупки необходимого сырья для операционного ведения бизнеса в последующие периоды.

По информации ТАСС, первый вендинговый автомат в рамках проекта «Добрый кофе» будет установлен 18 июля в Туле.

«На этом этапе будет проверена эффективность проекта, что позволит внести необходимые корректировки перед его масштабированием на другие регионы России», — отмечают организаторы.