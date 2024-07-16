17-летняя студентка из Новомосковска: «Я спасла из воды тонущего ребёнка. Его отца — не успела»

Фото Виктории Черновой.

Виктория Чернова буквально на себе вытаскивала пятилетнего Тимура из воды. Как всё происходило, девушка рассказала Myslo.

В аномально жаркий будний день 3 июля, несмотря на рабочее время, около открытого бассейна в Сокольниках, недалеко от Новомосковска, собралось много людей. 17-летняя Виктория Чернова, студентка Новомосковского политехнического колледжа, пришла туда тоже — отдохнуть на пляже с друзьями. Скоро к ней подошёл незнакомый мужчина. Он увидел, что Вика очень уверенно чувствует себя в воде, и буквально «вручил» ей своего сына — пятилетнего Тимура: «Сходи поплавай с ним». Сам мужчина плавать не умел.

Чуть позже он вернулся и, набравшись, видимо, храбрости за время отсутствия, забрал Тимура у Вики. Вдвоём они стали отходить от берега к бетонному мосту: под ним —большая глубина. Совсем скоро раздался крик: «Помоги, Вика! Помоги мне!» Кричал Тимур: он быстро уходил под воду и спасти себя никак не мог.

— Я сначала не поняла, что он тонет. А как поняла, тут же за ним бросилась. Тимур паниковал, хватался мне за шею, из-за этого мы тонули только вдвоём. Кричал, вода ему в нос и горло заливалась. Надо было мне спину ему подставить и так выбираться, да что-то я не сообразила сразу.

Вике скинули спасательный канат: бассейн в Сокольниках оборудован для купания и оснащён всеми спасательными средствами. Оставив до истерики испуганного, но живого Тимура на берегу, Вика с друзьями попыталась вернуться за его отцом. Найти его в воде не удалось. Друзья вызвали полицию и водолазов: они и вытащили тело мужчины из воды...

У Тимура осталась мама и старший брат. Сейчас Вика поддерживает отношения с семьёй мальчика:

— Помню, когда мы с ними в первый раз договорились встретиться, я купила коробку конфет и цветы — подарить маме. Она сильно плакала и без конца меня благодарила, что я Тимуру жизнь спасла. Я ей тогда отвечала: «Да ладно вам... Главное, успокойтесь сейчас».

Викторию поблагодарил и глава администрации МО Новомосковск Руслан Бутов. Он назвал случившееся «недетским поступком»:

— Встретился с героической девочкой, которая совершила, возможно, самый главный поступок в своей жизни. Вика спасла тонущего пятилетнего мальчика. Рискнула жизнью ради незнакомого ребенка. Детские руки, тянущие на дно, паника, вода в легких – теперь это позади. Сейчас в семье маленького Тимура Вика – самый желанный гость, ангел-хранитель. Гордимся тобой, Виктория!

Девушка учится на технолога аналитического контроля химических соединения, увлекается спортом: несколько лет до этого она серьёзно занималась волейболом. Спортивная подготовка помогла ей в воде:

— Я не растерялась совсем, в тот момент адреналин во мне зашкаливал! А вот как вытащила Тимура, сразу такое облечение почувствовала: не доводилось мне раньше, конечно, в таких ситуациях бывать.

Пока Вика раздумывает, чем ей заниматься в жизни дальше: хочет поступить в университет или пойти работать по специальности. А с недавних пор — ещё и всерьёз задумалась связать судьбу с профессией спасателя.