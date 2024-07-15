В Чекалине отреставрируют Соборную гору

В этом году администрация Суворовского района благоустроит зону отдыха в Чекалине.

Так, на территории Соборной горы планируется установить новое детское оборудование, обустроить ограждение и обновить резиновое покрытие на детской площадке. Покрасят малые архитектурные формы и сделают облицовку фундаментов плиткой.

— Полюбоваться на эту жемчужину самого маленького города России съезжаются туристы со всей страны. Визитной карточкой уютного парка стала входная группа, а с горы открывается лучший в городе вид на реку Оку, — отметили в администрации Суворовского района.