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В Чекалине отреставрируют Соборную гору

В Чекалине отреставрируют Соборную гору

Любимое место отдыха гостей и жителей Чекалина ждет обновление.

В этом году администрация Суворовского района благоустроит зону отдыха в Чекалине. 

Так, на территории Соборной горы планируется установить новое детское оборудование, обустроить ограждение и обновить резиновое покрытие на детской площадке. Покрасят малые архитектурные формы и сделают облицовку фундаментов плиткой.

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— Полюбоваться на эту жемчужину самого маленького города России съезжаются туристы со всей страны. Визитной карточкой уютного парка стала входная группа, а с горы открывается лучший в городе вид на реку Оку, — отметили в администрации Суворовского района. 

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