Где в Туле отключат электроэнергию 16 июля

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Марата, 31, 33, 35, 35-а,
- ул. Замочная, 90,
- ул. Гармонная, 37,
- ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-г, 101-е,
- ул. Набережная Дрейера, 47,
- ул. Рогожинская, 21-35 (нечётн.), 22-46 (чётн.), 34-а,
- ул. Демьянова, 9-а, 17-а, 19-а, 9-19 (нечётн.),
- ул. Будённого, 85-93 (нечётн.), 102, 104,
- пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
- ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),
- ул. Чехова, 1, 2,
- ул. Зои Космодемьянской, 4-8,
- пер. Тульский, 12,
- пос. Скуратово: пос. 1-й Западный: ул. Жуковского, 1-4, 1-а, 4-б, 6-а,
- ул. Никитина, 5-10, 25-37,
- ул. Л. Толстого, 8, 10/1, 10-а, 16,
- ул. Грибоедова, 1, 54, 54-а, 56, 56 к. 1.