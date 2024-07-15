Где в Туле отключат электроэнергию 16 июля

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Марата, 31, 33, 35, 35-а,

ул. Замочная, 90,

ул. Гармонная, 37,

ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-г, 101-е,

ул. Набережная Дрейера, 47,

ул. Рогожинская, 21-35 (нечётн.), 22-46 (чётн.), 34-а,

ул. Демьянова, 9-а, 17-а, 19-а, 9-19 (нечётн.),

ул. Будённого, 85-93 (нечётн.), 102, 104,

пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,

ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),

ул. Чехова, 1, 2,

ул. Зои Космодемьянской, 4-8,

пер. Тульский, 12,

пос. Скуратово: пос. 1-й Западный: ул. Жуковского, 1-4, 1-а, 4-б, 6-а,

ул. Никитина, 5-10, 25-37,

ул. Л. Толстого, 8, 10/1, 10-а, 16,

ул. Грибоедова, 1, 54, 54-а, 56, 56 к. 1.