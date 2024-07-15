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Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить беременную тулячку в роддом
Фото: тульская Госавтоинспекция

Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить беременную тулячку в роддом

Благодаря полицейским женщина была своевременно передана в руки врачей.

Утром 13 июля в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Туле поступил звонок от водителя автомобиля Skoda, который вёз роженицу в перинатальный центр. Машина попала в пробку на ул. Мосина, а любое промедление могло усугубить ситуацию.

Информация была немедленно передана ближайшему экипажу ДПС. На место быстро прибыли инспекторы Дмитрий Данилкин и Алексей Шматков. Пересадив женщину в патрульный автомобиль они с мигалкой быстро доставили её в роддом. Благодаря их оперативным и решительным действиям роженица была вовремя передана в руки медиков.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: в сложной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Они окажут всё возможное содействие, при необходимости вызовут техническую службу или эвакуатор. Звоните по телефонам:

  • ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40, 32-95-42.
  • ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.

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