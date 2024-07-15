Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить беременную тулячку в роддом

Утром 13 июля в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Туле поступил звонок от водителя автомобиля Skoda, который вёз роженицу в перинатальный центр. Машина попала в пробку на ул. Мосина, а любое промедление могло усугубить ситуацию.
Информация была немедленно передана ближайшему экипажу ДПС. На место быстро прибыли инспекторы Дмитрий Данилкин и Алексей Шматков. Пересадив женщину в патрульный автомобиль они с мигалкой быстро доставили её в роддом. Благодаря их оперативным и решительным действиям роженица была вовремя передана в руки медиков.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: в сложной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Они окажут всё возможное содействие, при необходимости вызовут техническую службу или эвакуатор. Звоните по телефонам:
- ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40, 32-95-42.
- ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.