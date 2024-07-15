Тульская прокуратура просит признать геноцидом действия немецких войск в годы ВОВ

Фото: Государственный архив Тульской области

За время немецкой оккупации было полностью уничтожено более 600 населенных пунктов.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова прокуратура Тульской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза, совершенного немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

По данным пресс-службы ведомства, при подготовке иска были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения ни в чем не повинных мирных советских граждан и военнопленных.

Установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

За время оккупации было полностью уничтожено более 600 населенных пунктов, разорено и стерто с лица земли почти 3600 колхозов, свыше 17000 общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц. Общее число жертв превысило 15000 человек. Сумма материального ущерба, в переводе на современный курс, составляет 26 трлн рублей.