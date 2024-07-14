Туляк купил в интернете жёсткий диск, а получил машинку для стрижки: что решил суд

Фото из архива Myslo

В августе прошлого года мужчина купил через интернет жесткий диск. Получив посылку, мужчина обнаружил, что вместо гаджета ему прислали машинку для стрижки волос. В тот же день он подал заявку на возврат.

По закону, продавец должен был вернуть деньги за товар в течение 10 дней, но сроки были грубо нарушены – покупатель получил деньги лишь через 4,5 месяца. Туляк обратился в Управление Роспотребнадзора по Тульской области, а сотрудники ведомства подали иск в суд.

Теперь продавец обязан выплатить неустойку за нарушение срока удовлетворения требования потребителя, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке. Общая сумма – свыше 12 тысяч рублей.