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Туляк купил в интернете жёсткий диск, а получил машинку для стрижки: что решил суд
Фото из архива Myslo

Туляк купил в интернете жёсткий диск, а получил машинку для стрижки: что решил суд

Продавец вернул деньги только через 4,5 месяца после обращения.

В августе прошлого года мужчина купил через интернет жесткий диск. Получив посылку, мужчина обнаружил, что вместо гаджета ему прислали машинку для стрижки волос. В тот же день он подал заявку на возврат.

По закону, продавец должен был вернуть деньги за товар в течение 10 дней, но сроки были грубо нарушены – покупатель получил деньги лишь через 4,5 месяца. Туляк обратился в Управление Роспотребнадзора по Тульской области, а сотрудники ведомства подали иск в суд.

Теперь продавец обязан выплатить неустойку за нарушение срока удовлетворения требования потребителя, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке. Общая сумма – свыше 12 тысяч рублей.

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сегодня, в 18:23 0
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