В июне больше 1000 туляков стали дольщиками

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В Тульской области увеличилось число заявлений, поданных для регистрации договоров долевого участия – за июнь в региональное Управление Росреестра поступило 1124 таких документа.

Для сравнения: в мае в Тульской области было зарегистрировано 885 договоров.

– Июнь стал рекордным месяцем в этом году. Еще одним достижением можно считать количество договоров, поданных в электронном виде – 1039 единиц, то есть, 92,4% от всех поступивших заявлений, – отметила исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.