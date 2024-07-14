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В июне больше 1000 туляков стали дольщиками
Фото из архива Myslo

В июне больше 1000 туляков стали дольщиками

Такие данные приводит Росреестр.

В Тульской области увеличилось число заявлений, поданных для регистрации договоров долевого участия – за июнь в региональное Управление Росреестра поступило 1124 таких документа. 

Для сравнения: в мае в Тульской области было зарегистрировано 885 договоров.

– Июнь стал рекордным месяцем в этом году. Еще одним достижением можно считать количество договоров, поданных в электронном виде – 1039 единиц, то есть, 92,4% от всех поступивших заявлений, – отметила исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

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Фотограф:
сегодня, в 17:15 −1
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