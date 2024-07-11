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В Тульской области утвердили сроки охоты на пернатую дичь
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области утвердили сроки охоты на пернатую дичь

Подать заявление на получение соответствующих разрешений можно будет с 15 июля.

Охота на болотно-луговую пернатую дичь с собаками будет разрешена с 25 июля по 30 ноября. Поохотиться на боровую, степную и полевую пернатую дичь можно будет с 5 августа по 10 января.

Сезон охоты с собаками на водоплавающую пернатую дичь будет открыт с 10 августа по 30 ноября. Охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную пернатую дичь без собак будет осуществляться с 17 августа по 30 ноября, а охота на боровую пернатую дичь – с 17 августа по 31 декабря.

Подать заявление на выдачу разрешения на охоту с охотничьими собаками можно будет с 11.00 15 июля. Прием заявлений от охотников, не имеющих четвероногих компаньонов, стартует в 11.00 18 июля. Заявления будут приниматься на региональном портале госуслуг. Разрешения на охоту в охотхозяйствах «Тульское» и «Гамовское» будут выдаваться в отделении МФЦ по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б с 8.00 до 20.00.

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