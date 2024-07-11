На ул. Оборонной торопыга едва не устроил ДТП: видео

Иван прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» запись, сделанную на перекрестке ул. Оборонной и ул. Староникитской в Туле. На кадрах видно, как трое автомобилистов пренебрегают элементарными правилами безопасности.

«Водитель первого автомобиля чуть не попал в аварию. Ладно, номера другого региона, но соображать-то нужно. Остальные двое летели через перекресток, на котором справа обзор загорожен колонной машин и не видно, кто несется на тебя справа. Пора бы поставить уже столбики-ограничители для предотвращения таких опасных ситуаций. Случается это каждый день. Особенно, когда длинная пробка стоит в сторону ул. Староникитской, и из-за колонны машин не видно тех, кто едет справа», — прокомментировал автор видео.

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