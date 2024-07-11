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На ул. Оборонной торопыга едва не устроил ДТП: видео

На ул. Оборонной торопыга едва не устроил ДТП: видео

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» запись, сделанную на перекрестке ул. Оборонной и ул. Староникитской в Туле. На кадрах видно, как трое автомобилистов пренебрегают элементарными правилами безопасности.

«Водитель первого автомобиля чуть не попал в аварию. Ладно, номера другого региона, но соображать-то нужно. Остальные двое летели через перекресток, на котором справа обзор загорожен колонной машин и не видно, кто несется на тебя справа. Пора бы поставить уже столбики-ограничители для предотвращения таких опасных ситуаций. Случается это каждый день. Особенно, когда длинная пробка стоит в сторону ул. Староникитской, и из-за колонны машин не видно тех, кто едет справа», — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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