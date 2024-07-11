Школьница из Новомосковска стала чемпионкой России по самокатному спорту

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Девушка опередила соперниц из Москвы и вышла на 1-е место.

15-летняя школьница Ксения Полторака из Новомосковска вновь заняла первое место в чемпионате России по самокатному спорту. Соревнования проходили 6 июля на территории стадиона «Лужники» в Москве, сообщается на странице чемпионата в соцсети «ВКонтакте».

Девушка опередила соперниц из Москвы и заняла 1-е место. Она получила 15 тысяч рублей из призового фонда.

В 2023 году Ксения также заняла первое место в возрастной категории до 14 лет. А на традиционных Всероссийских уличных играх, которые проходят в Казани, стала призером — заняла третье место.

— Я не знаю, сколько еще буду заниматься на самокате, но возраст здесь широкий: есть мальчик, который в 5 лет делает сальто на самокате, а есть и 34-летние участники, — рассказывала чемпионка.

Стоит отметить, что Ксения Полторака запомнилась уникальный трюком «двойной флеер» — боковое сальто на самокате. Она стала первой девушкой, которой покорилось это достижение.

Чемпионат существует с 2014 года и создавался энтузиастами самокатного направления. С каждым годом появляются новые направления в катании, новые дисциплины и все больше последователей.

В обычной жизни самокаты всего за несколько лет успели пройти путь от народных любимцев до объекта всеобщего раздражения. Опросы показывают, что всё больше горожан не прочь запретить этот вид транспорта насовсем.