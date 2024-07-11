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В Туле начались областные соревнования по велосипедному спорту
Фото: Минспорта Тульской области

В Туле начались областные соревнования по велосипедному спорту

В них принимают участие более 100 велосипедистов.

В четверг, 11 июля, в оружейной столице стартовало первенство Тульской области по велосипедному спорту. На старт первого соревновательного дня вышли более 100 спортсменов. Были разыграны награды в гите на 200 м с/х и спринте. Победителями и призёрами стали:

Гит 200 м с/х: Софья Кудрявцева, София Корниенко, Полина Репик, Вячеслав Шаповалов, Артур Романов, Кирилл Чурюкин, Екатерина Чернова, Валерия Горелова, Полина Коновалова, Ярослав Бордонос, Семен Хилькович, Глеб Левин, Ева Линцова, Диана Гвоздева, Дарья Болясова, Артем Самойлов, Владислав Казаков и Матвей Козлов.

Спринт: Софья Кудрявцева, Полина Репик, София Корниенко, Артур Романов, Кирилл Чурюкин, Вячеслав Шаповалов, Екатерина Чернова, Милана Бадаева, Валерия Горелова, Ярослав Бордонос, Иван Кудрявцев, Глеб Левин, Диана Гвоздева, Ева Линцова, Дарья Болясова, Артем Самойлов, Владислав Казаков, Константин Гончар.

Соревнования продолжаются.

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