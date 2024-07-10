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Тульский экипаж спецсвязи доставил в Геленджик раритетную Библию XVIII века
Фото администрации Геленджика и ФГУП «Главный центр специальной связи», РУСС по Центральному региону

Тульский экипаж спецсвязи доставил в Геленджик раритетную Библию XVIII века

Редкую книгу 1757 года реставрировали в Москве.

В Геленджикский историко-краеведческий музей доставили Библию 1757 года. Несколько месяцев ее реставрировали в Российской государственной библиотеке в Москве. Перевозку уникального издания из столицы в Геленджик доверили водительско-фельдъегерскому экипажу Управления специальной связи по Тульской области.

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«Священная книга – один из немногих фондовых предметов, переживших   и Революцию 1917 года, и Великую Отечественную войну. Библия была возвращена в фонды музея 2 сентября 1948 года Управляющим 2-м отделением совхоза «Геленджик» товарищем Гусак из станицы Шапсугской, куда была эвакуирована книга. Сама реставрация стала большим событием для нашего музея. Библия поступила в 1948 году в плачевном состоянии и ожидала реставрации более 60 лет», – рассказали сотрудники музея.

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«При перевозке важно было соблюдать определенные условия. В первую очередь для сохранения целостности Библия была помещена в герметичный и ударопрочный кофр. Учитывая аномально жаркие климатические условия на всем пути следования, было подобрано специальное транспортное средство, позволяющее поддерживать особый температурный режим», – рассказал подробности перевозки Иван Новоселов, начальник Управления специальной связи по Тульской области.

Библия, сиречь книги Священного писания Ветхого и Нового завета, хранится в городском музее Геленджика. Все русские старопечатные книги делались по типу рукописных, все каноны соблюдены: глава начинается с буквицы, имеются записи на полях, используется растительный орнамент рамки. В книге 542 страницы и 33 гравюры. 

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