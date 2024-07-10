Более 700 рабочих мест: в Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

Тулякам предложат заработную плату более 50 тысяч рублей.

11 июля в Кадровом центре «Работа России» с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка трудоустройства. Свои вакансии предложат предприятия оборонно-промышленного комплекса, сферы ЖКХ и транспорта.

Формат мероприятия — открытый отбор. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, каждая из сторон успеет задать необходимые вопросы.

Работодатели готовы предложить порядка 700 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий:

фрезеровщик — до 95 тысяч рублей;

зуборезчик — от 78 тысяч рублей;

инженер-технолог — до 90 тысяч рублей;

газорезчик — от 74 тысяч рублей;

слесарь-инструментальщик — от 65 тысяч рублей;

токарь — до 80 тысяч рублей;

горновой доменной печи — до 110 тысяч рублей.

В программе открытого отбора предприятия:

«Тулачермет»,

ООО «Промсорт-Тула»,

ООО «ТОЗ-Энерго»,

ОКБ «Октава»,

«Тулагорводоканал»,

«Тулажелдормаш»,

ПАО «Вымпелком»,

ООО «Металлопрокатный завод»,

«Тулгорэлектротранс»,

ООО «Тульская гармонь»,

Филиал АО «Дороги и мосты „Мехстроймост“.

Открытый отбор состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.