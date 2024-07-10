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Более 700 рабочих мест: в Туле пройдет крупная ярмарка вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Более 700 рабочих мест: в Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

Тулякам предложат заработную плату более 50 тысяч рублей.

11 июля в Кадровом центре «Работа России» с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка трудоустройства. Свои вакансии предложат предприятия оборонно-промышленного комплекса, сферы ЖКХ и транспорта.

Формат мероприятия — открытый отбор. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, каждая из сторон успеет задать необходимые вопросы.

Работодатели готовы предложить порядка 700 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией. 

Среди вакансий:

  • фрезеровщик — до 95 тысяч рублей;
  • зуборезчик — от 78 тысяч рублей;
  • инженер-технолог — до 90 тысяч рублей;
  • газорезчик — от 74 тысяч рублей;
  • слесарь-инструментальщик — от 65 тысяч рублей;
  • токарь — до 80 тысяч рублей;
  • горновой доменной печи — до 110 тысяч рублей. 

В программе открытого отбора предприятия: 

  • «Тулачермет»,
  • ООО «Промсорт-Тула»,
  • ООО «ТОЗ-Энерго»,
  • ОКБ «Октава»,
  • «Тулагорводоканал»,
  • «Тулажелдормаш»,
  • ПАО «Вымпелком»,
  • ООО «Металлопрокатный завод»,
  • «Тулгорэлектротранс»,
  • ООО «Тульская гармонь»,
  • Филиал АО «Дороги и мосты „Мехстроймост“.

Открытый отбор состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

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