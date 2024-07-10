Более 700 рабочих мест: в Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

11 июля в Кадровом центре «Работа России» с 14.00 до 16.00 пройдет ярмарка трудоустройства. Свои вакансии предложат предприятия оборонно-промышленного комплекса, сферы ЖКХ и транспорта.
Формат мероприятия — открытый отбор. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, каждая из сторон успеет задать необходимые вопросы.
Работодатели готовы предложить порядка 700 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
Среди вакансий:
- фрезеровщик — до 95 тысяч рублей;
- зуборезчик — от 78 тысяч рублей;
- инженер-технолог — до 90 тысяч рублей;
- газорезчик — от 74 тысяч рублей;
- слесарь-инструментальщик — от 65 тысяч рублей;
- токарь — до 80 тысяч рублей;
- горновой доменной печи — до 110 тысяч рублей.
В программе открытого отбора предприятия:
- «Тулачермет»,
- ООО «Промсорт-Тула»,
- ООО «ТОЗ-Энерго»,
- ОКБ «Октава»,
- «Тулагорводоканал»,
- «Тулажелдормаш»,
- ПАО «Вымпелком»,
- ООО «Металлопрокатный завод»,
- «Тулгорэлектротранс»,
- ООО «Тульская гармонь»,
- Филиал АО «Дороги и мосты „Мехстроймост“.
Открытый отбор состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.