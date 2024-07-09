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В Тульской области стартовал месячник льготной стерилизации животных

В Тульской области стартовал месячник льготной стерилизации животных

Владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене.

С 1 по 30 июля в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных. В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене. Операции будут проводиться по предварительной записи.

В комитете ветеринарии Тульской области отметили, что стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. 

Записать питомца на операцию можно в государственных учреждениях ветеринарии по следующим номерам:

  • Алексинский район — 8 (487-53) 6-67-76, 6-62-64,
  • Арсеньевский район — 8 (487-33)2-14-22, 2-17-97,
  • Белёвский район — 8 (487-42) 4-19-05, 4-15-17,
  • Богородицкий район — 8 (487-61) 2-11-69,
  • Веневский район — 8 (487-45) 2-50-80, 2-50-81,
  • Воловский район — 8 (487-68) 2-12-62,
  • Дубенский район — 8 (487-32) 2-11-52,
  • Ефремовский район - 8 (487-41) 6-61-88, 6-49-99, 6-50-78,
  • Заокский район — 8 (487-34) 2-25-85, 2-10-60,
  • Каменский район — 8 (487-44) 2-12-49, 2-11-39,
  • Кимовский район — 8 (487-35) 5-88-42,
  • Киреевский район — 8 (487-54) 6-19-43,
  • Куркинский район — 8 (487-43) 5-17-18, 5-19-17,
  • Ленинский район — 8 (487-2) 37-11-13, 37-39-84,
  • Новомосковский район — 8 (487-62) 9-18-08, 9-18-09,
  • Одоевский район — 8 (487-36) 4-16-36, 4-12-65,
  • Плавский район — 8 (487-52)6-49-70, 2-10-89,
  • Суворовский район — 8 (487-63) 2-25-31, 2-01-95,
  • Тепло-Огаревский район — 8 (487-55) 2-10-75, 2-10-64,
  • Узловский район — 8 (487-31) 6-18-07, 6-44-35,
  • Чернский район — 8 (487-56) 2-12-10,
  • Щекинский район — 8 (487-51) 4-98-55, 4-36-33,
  • Ясногорский район — 8 (487-66) 2-10-86,
  • Донской — 8 (487-46) 5-38-45, 5-47-72,
  • Тула — 37-10-88, 43-08-58.

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