В Тульской области стартовал месячник льготной стерилизации животных

Владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене.

С 1 по 30 июля в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных. В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене. Операции будут проводиться по предварительной записи.

В комитете ветеринарии Тульской области отметили, что стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев.

Записать питомца на операцию можно в государственных учреждениях ветеринарии по следующим номерам: