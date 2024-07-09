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Кондитер из Тульской области установила мировой рекорд на выставке Россия на ВДНХ
Скриншоты из видео, предоставленных пресс-службой кондитеров Марины и Максима Синицких.

Кондитер из Тульской области установила мировой рекорд на выставке Россия на ВДНХ

Факт приготовления самого большого торта в виде флага России зафиксировали в Международной книге рекордов «Интеррекорд».

8 июля в день официального закрытия выставки-форума России на территории ВДНХ в 322-ом павильоне «Сервис.Техноград» установили новый рекорд.

30 поваров из разных регионов России приготовили самый большой торт в виде флага России размером 6 на 4 метра и весом более 1,5 тонны. Их работу координировали известные кондитеры Марина и Максим Синицкие. В команду кулинаров вошла кондитер из Ефремова Тульской области Лариса Воронина. 

– Этот уникальный торт, символизирующий единство и гордость за свою страну, стал настоящим украшением праздника. Его создание потребовало от команды кондитеров не только профессионализма, но и огромного труда, – отметили в пресс-службе кондитеров Марины и Максима Синицких.

Кроме того, кулинары приготовили самый высокий антигравитационный торт в виде ромашки в честь  Дня семьи, любви и верности. Его высота составила более 2 метров.

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