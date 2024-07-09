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Красная Audi и кристаллов на миллион рублей: тулячка месяц обклеивала свою машину сотнями тысяч страз

Красная Audi и кристаллов на миллион рублей: тулячка месяц обклеивала свою машину сотнями тысяч страз

Команда девушки трудилась по 12 часов в сутки.

В Туле дизайнер Галина Гулевская месяц украшала свой автомобиль Audi TT кристаллами. Об этом девушка рассказала в своей группе в соцсети «ВКонтакте». 

На работу ушло больше 700 000 страз — около 50 кг украшений. Команда из 15 человек работала по 12 часов в сутки. Как рассказала Myslo Галина, кристаллы по качеству не уступают знаменитым стразам Swarovski. Их, к слову, сейчас уже непросто найти. 

— Это была моя мечта. Еще 15 лет назад, когда я увидела в Интернете такие машины — загорелась. Я решила, что когда-нибудь обязательно обклею машину для себя. Сейчас я профессионально занимаюсь кристаллами, у меня есть школа инкрустации стразами. Так что для моих учеников это был показательный проект, — рассказала Myslo Галина. 

По ее словам, в работе было много трудностей. Например, машина изначально была белого цвета. Галине пришлось переоформлять документы в ГАИ.

— Около 10 кг кристаллов не пропустили на таможне — слишком большой объем заказа. Затем мы не рассчитали время на обклейку. Одну дверь 4 человека делали больше недели. Хотя думали, что справимся быстрее. Надо было сделать красиво и по технике выкладки, чтобы визуально соблюсти все линии машины и каждая деталь не «гуляла сама по себе». Потом возникли сложности с отрисовкой вензелей на крыше и на капоте Audi, — отметила дизайнер.

В итоге машина действительно «цепляет» взгляд. По словам Галины, в работе используют профессиональный клей, поэтому так просто стразы на мойке не отпадут. Однако разъесть кристаллы может грязь и соль. 

— Мне пришлось сделать около 10 моек, когда мы только поклеили машину, чтобы отследить где что отпадет. Зимой лучше с кристаллами не ездить. Они просто отклеиваются из-за большого количества соли на дорогах России, — подытожила дизайнер. 

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Автор:
сегодня, в 18:06 +3
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