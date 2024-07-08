«Утиная территория»: в водоемы Ясногорского района выпустили более 2000 утят – фоторепортаж

Фото Елены Курлыковой и Виктории Чибисовой.

В эти выходные в Тульской области прошел самый добрый фестиваль этого лета.

Фестиваль «Утиная территория», который основал охотовед Дмитрий Мельник, проводится уже в шестой раз. И каждый раз — в новом регионе страны.

Более 2000 птенцов утки кряквы для дальнейшего их одичания было выпущено в Тульской области в охраняемые водоемы, более 400 — в пруд близ ясногорской деревни Бураково. Это сделано в целях восполнения природных ресурсов.

Причем частичный выпуск доверили самым почетным гостям — детям.

Основная же масса утят транспортировалась егерским составом и наиболее активными участниками фестиваля в удаленные участки выбранных водоёмов.

Все выпущенные утята были окольцованы, информация с колец о том, где и когда кольцевалась и выпускалась птица, занесена в базу данных Центра кольцевания птиц РАН РФ.

В дальнейшем именно по этим меткам будет отслеживаться судьба птиц. Для малышей — а возраст утят от месяца до полутора — были подготовлены специальные домики, в которых они могут укрыться и отдохнуть.

Утята полностью готовы к самостоятельной жизни, сразу после выпуска активно приступили к своей первой трапезе в природных условиях, благо выбранный водоем богат различными видами водорослей.

На фестиваль, организованный на тульской земле оргкомитетом под председательством Дмитрия Шарикова и проводившийся под эгидой регионального минприроды, приехали специалисты-охотоведы, орнитологи и представители контролирующих организаций со всех концов России.

А обширная и очень интересная программа мероприятия привлекла зрителей — туляков и гостей региона.

Более тысячи человек активно участвовали в кольцевании утят, их выпуске, тематических лекциях, прогулках с натуралистом.

А еще — в развлекательной программе: готовили авторскую яичницу для всех желающих, показывали свою меткость в тире, катались на болотоходах, моторных лодках и воздушном шаре, а вечером прошел концерт охотничьей песни под гитару.

Для детей организаторы подготовили анимационную программу — шоу мыльных пузырей, дискотеку с любимыми мультгероями и даже устроили встречу с Чебурашкой и северным мишкой!

Атмосфера мероприятия была настолько дружеской, что многие гости решили в следующем году обязательно вместе поехать на «Утиную территорию» — 2025.

В это время специалисты по охране природы обсуждали актуальные вопросы за круглым столом и решали, в какой город отправится фестиваль в следующем году.

Подробнее о проекте «Утиная территория» — здесь.