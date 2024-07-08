  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Ефремове огласили приговор альфонсу: мужчина съезжался с женщинами и воровал у них золото - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ефремове огласили приговор альфонсу: мужчина съезжался с женщинами и воровал у них золото

В Ефремове огласили приговор альфонсу: мужчина съезжался с женщинами и воровал у них золото

Обвиняемый отправится в колонию строгого режима.

В Ефремове местный житель признан виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что с февраля по июль 2023 года обвиняемый жил в квартире у сожительницы. В один из июльских дней он воспользовался отсутствием женщины, украл у нее золотые серьги на сумму 176 000 рублей и сбежал из квартиры.

В январе 2024 года мужчина в соцсетях познакомился с жительницей Ефремова и переехал к ней. В конце февраля он утащил из ее квартиры золотые кольца, браслеты и серьги на сумму в 95 000 рублей, после чего снова сбежал. 

Мужчина полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев колонии строгого режима. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:20 +2
Другие статьи по темам
Прочее
кражауголовное делоЕфремовприговор судапроисшествия
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Черноморец»
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Черноморец»
«Утиная территория»: в водоемы Ясногорского района выпустили более 2000 утят – фоторепортаж
«Утиная территория»: в водоемы Ясногорского района выпустили более 2000 утят – фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.