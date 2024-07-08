В Ефремове огласили приговор альфонсу: мужчина съезжался с женщинами и воровал у них золото

В Ефремове местный житель признан виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что с февраля по июль 2023 года обвиняемый жил в квартире у сожительницы. В один из июльских дней он воспользовался отсутствием женщины, украл у нее золотые серьги на сумму 176 000 рублей и сбежал из квартиры.

В январе 2024 года мужчина в соцсетях познакомился с жительницей Ефремова и переехал к ней. В конце февраля он утащил из ее квартиры золотые кольца, браслеты и серьги на сумму в 95 000 рублей, после чего снова сбежал.

Мужчина полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев колонии строгого режима.