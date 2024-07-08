Провалившийся люк-«ловушку» в центре Тулы отремонтируют 9 июля

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Сотрудниками управления зафиксирован дефект люка смотрового колодца по ул. Ф. Энгельса в районе дома № 54 по ул. Советской. На месте установлен водоналивной блок для предотвращения аварийно-опасных ситуаций.

Улица Ф. Энгельса находится на гарантийном обслуживании в рамках контракта на ремонт. Подрядчику сообщили о выявленном дефекте. На месте временно размещен металлический лист, не затрудняющий движение транспорта.

Во вторник, 9 июля, подрядная организация планирует демонтировать провалившееся кольцо и смонтируют новое, а также приведут в порядок асфальт вокруг колодца.