В Тульской областной детской больнице пройдёт день открытых дверей

Фото: minzdrav.tularegion.ru

Во вторник, 30 июля, все желающие смогут попасть на приём к врачам-специалистам.

С 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врач по иммунопрофилактике, врач-педиатр, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, травматолог-ортопед, невролог, онколог, гинеколог и нефролог.

На приёме при себе нужно будет иметь страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, а также результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).