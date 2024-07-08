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В Тульской областной детской больнице пройдёт день открытых дверей
Фото: minzdrav.tularegion.ru

В Тульской областной детской больнице пройдёт день открытых дверей

Во вторник, 30 июля, все желающие смогут попасть на приём к врачам-специалистам.

С 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врач по иммунопрофилактике, врач-педиатр, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, травматолог-ортопед, невролог, онколог, гинеколог и нефролог.

На приёме при себе нужно будет иметь страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, а также результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

Запись на приём будет проводиться с 23 июля, с 9.00 до 13.00, по телефону
8 (4872) 48-50-05.

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Место
Тула

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