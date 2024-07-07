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На реке Воронке проходят соревнования по гребле «Семейный Кубок 2024»

На реке Воронке проходят соревнования по гребле «Семейный Кубок 2024»

Мероприятие приурочено предстоящему Дню семьи, любви и верности.

Сегодня, 7 июля проходит спортивный праздник «Семейный Кубок». В соревнованиях на гребной базе реки «Воронка» принимают участие 10 семейных команд.

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Как рассказали в пресс-службе правительства области, каждая команда преодолела дистанцию в 200 метров в лодках класса «Дракон».

— Проведение этого фестиваля в Тульской области становится доброй традицией. Он объединяет семьи, которые выбрали здоровый образ жизни. Желаю всем участникам фестиваля высоких скоростей, ярких побед и отличного настроения, — сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Победитель соревнований будет награжден «Семейным Кубком», а призеры — медалями и грамотами. Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Люди
Дмитрий Яковлев
Место
река ВоронкаСемейный Кубок 2024
 

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