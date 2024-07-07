В тульском отделе ЗАГС наградили участников конкурса «Летопись семьи»

В конкурсе приняли участие 27 семей, стаж совместной жизни которых от 3 до 61 года. Конкурс на лучшую «Летопись семьи» проводится третий год.



Накануне во Дворце бракосочетания города Тулы состоялось награждение семейных пар, занявших призовые места. Первое место досталось семье Сенниковых. Второе заняла семья Вайвод из поселка Дубна, а третье место – семья Скляровых.

– В этом году для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» все летописи были представлены на официальной странице «ВКонтакте» комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области для онлайн-голосования. По результатам голосования победу одержала семья Антоновых из города Киреевска, – рассказали в региональном комитете ЗАГС.

Призеров конкурса поздравила зампредседателя комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Рязанова. Она вручила дипломы и памятные подарки. Семье Антоновых диплом и подарок вручила начальник отдела ЗАГС по городу Тула Лариса Чугунова.