  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульском отделе ЗАГС наградили участников конкурса «Летопись семьи» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульском отделе ЗАГС наградили участников конкурса «Летопись семьи»

В тульском отделе ЗАГС наградили участников конкурса «Летопись семьи»

Третий год подряд сотрудники выбирают самые красивые альбомы.

В конкурсе приняли участие 27 семей, стаж совместной жизни которых от 3 до 61 года. Конкурс на лучшую «Летопись семьи» проводится третий год.

Накануне во Дворце бракосочетания города Тулы состоялось награждение семейных пар, занявших призовые места. Первое место досталось семье Сенниковых. Второе заняла семья Вайвод из поселка Дубна, а третье место – семья Скляровых. 

– В этом году для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» все летописи были представлены на официальной странице «ВКонтакте» комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области для онлайн-голосования. По результатам голосования победу одержала семья Антоновых из города Киреевска, – рассказали в региональном комитете ЗАГС.

Призеров конкурса поздравила зампредседателя комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Рязанова. Она вручила дипломы и памятные подарки. Семье Антоновых диплом и подарок вручила начальник отдела ЗАГС по городу Тула Лариса Чугунова.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:04 0
Другие статьи по темам
Событие
летопись семьи
Место
комитет Тульской области по делам ЗАГС

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На реке Воронке проходят соревнования по гребле «Семейный Кубок 2024»
На реке Воронке проходят соревнования по гребле «Семейный Кубок 2024»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.