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Тульский павильон выставки «Россия» на ВДНХ переедет в оружейную столицу

Тульский павильон выставки «Россия» на ВДНХ переедет в оружейную столицу

По словам врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, его дополнят экспозиции районов.

6 июля состоялась церемония благодарности, посвященная завершению работы выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко вручил Дмитрию Миляеву памятную статуэтку за участие региона в выставке. Врио губернатора поблагодарил посетителей за внимание к региону, а дирекцию и всю команду — за слаженную работу.

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Он отметил, что те, кто не успел посетить экспозицию региона, совсем скоро увидят ее в историческом центре Тулы. Туда и переедет стенд. Его дополнят достижениями муниципалитетов. 

— Все субъекты РФ по итогам этой замечательной выставки, конечно, ждет новый виток развития внутреннего туризма. Когда будете составлять маршрут, не забудьте начать с Тулы! — сказал Дмитрий Миляев.

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Напомним, посетители нашего стенда на выставке «Россия» смогли виртуально полетать над малыми городами региона на воздушном шаре, погулять по Музейному кварталу, испытать себя в роли оператора ЗРПК «Панцирь-С1», узнать секрет приготовления тульского пряника, повторить легендарное гагаринское «Поехали!» в студии звукозаписи. Кроме того гости выставки попробовали рекордную 300-килограммовую карту региона из белевской пастилы и приобрели более 25 тонн пряников.

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Люди
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Место
Международная выставка Россия
 

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