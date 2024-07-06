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Непрофессиональных артистов Тулы от 7 до 30 лет ждут на многожанровом конкурсе «Открытая сцена»
Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Непрофессиональных артистов Тулы от 7 до 30 лет ждут на многожанровом конкурсе «Открытая сцена»

Открылся прием заявок на всероссийский конкурс.

На конкурсе, который пройдет в рамках фестиваля «Пятницкая Башня», ждут непрофессиональных артистов. Заявить о себе может каждый!

II Всероссийский многожанровый конкурс среди непрофессиональных артистов в возрасте от 7 до 30 лет «Открытая сцена» открыл сбор заявок. Заполнить форму на участие можно на сайте o-scena.ru. Финал конкурса пройдет 18 августа в Тульском Кремле в рамках Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая Башня».

О проекте

Конкурс «Открытая сцена» — это благотворительный культурно-просветительский проект, который объединяет различные формы и жанры искусства. Для молодых непрофессиональных артистов и творческих коллективов это возможность не только показать свое искусство, продемонстрировать свои таланты перед широкой аудиторией, но и выступить на одной сцене с выдающимися деятелями культуры и искусства России.

Цель конкурса — это создание платформы для молодых талантов, их поддержка на творческом пути и возможность стать известными артистами, а также привлечение внимания общественности к искусству и его популяризации.

Миссия конкурса — сплотить людей разных возрастов и направлений творчества через искусство, создать атмосферу радости, добра и вдохновения. Создатели проекта уверены, что каждый человек обладает талантом, который стоит раскрыть и поделиться им с другими.

Номинации:

  • Актерское мастерство
    театральные коллективы и студии, исполнители индивидуальных номеров, чтецы, актеры в жанре комедия и миниатюра
  • Хореография
    коллективы и ансамбли, дуэты, трио и соло современного, эстрадного, классического, бального, уличного и других направлений танца
  • Оригинальный жанр
    дуэты и соло, коллективы в цирковом и эстрадном жанрах — клоунада, пантомима, пародия, музыкальные эксцентрики, жонглирование, акробатика, иллюзия, дрессура
  • Народное творчество
    танцевальные, вокальные, инструментальные и театральные коллективы, ансамбли и соло, а также сказители в народном жанре
  • Вокал
    соло, дуэты, малые формы и ансамбли до 8 человек в техниках академического, джазового, эстрадного, рок-вокала, исполнители ретро и авторских песен

Звездное жюри:

  • Наталья Гвоздикова, народная артистка РФ, лауреат государственной премии СССР
  • Леонид Серебренников, заслуженный артист РФ
  • Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусств РФ
  • Инна Евланникова, режиссер, сценарист, монтажер
  • Алевтина Леонтьева, певица, диктор, преподаватель школы радио и ТВ

Этапы конкурса «Открытая сцена»:

  • 17 июля 2024: закрывается сбор заявок на участие на сайте o-scena.ru
  • 27 июля 2024: будут опубликованы результаты заочного этапа. 10 финалистов в каждой номинации будут приглашены к очному выступлению в рамках Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня».
  • 18 августа 2024: состоится финал конкурса, выступление участников в Тульском кремле и торжественная церемония награждения призеров.

Подать заявку можно на сайте: https://o-scena.ru

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