Непрофессиональных артистов Тулы от 7 до 30 лет ждут на многожанровом конкурсе «Открытая сцена»

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

На конкурсе, который пройдет в рамках фестиваля «Пятницкая Башня», ждут непрофессиональных артистов. Заявить о себе может каждый!

II Всероссийский многожанровый конкурс среди непрофессиональных артистов в возрасте от 7 до 30 лет «Открытая сцена» открыл сбор заявок. Заполнить форму на участие можно на сайте o-scena.ru. Финал конкурса пройдет 18 августа в Тульском Кремле в рамках Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая Башня».

О проекте

Конкурс «Открытая сцена» — это благотворительный культурно-просветительский проект, который объединяет различные формы и жанры искусства. Для молодых непрофессиональных артистов и творческих коллективов это возможность не только показать свое искусство, продемонстрировать свои таланты перед широкой аудиторией, но и выступить на одной сцене с выдающимися деятелями культуры и искусства России.

Цель конкурса — это создание платформы для молодых талантов, их поддержка на творческом пути и возможность стать известными артистами, а также привлечение внимания общественности к искусству и его популяризации.

Миссия конкурса — сплотить людей разных возрастов и направлений творчества через искусство, создать атмосферу радости, добра и вдохновения. Создатели проекта уверены, что каждый человек обладает талантом, который стоит раскрыть и поделиться им с другими.

Номинации:

Актерское мастерство

театральные коллективы и студии, исполнители индивидуальных номеров, чтецы, актеры в жанре комедия и миниатюра

театральные коллективы и студии, исполнители индивидуальных номеров, чтецы, актеры в жанре комедия и миниатюра Хореография

коллективы и ансамбли, дуэты, трио и соло современного, эстрадного, классического, бального, уличного и других направлений танца

коллективы и ансамбли, дуэты, трио и соло современного, эстрадного, классического, бального, уличного и других направлений танца Оригинальный жанр

дуэты и соло, коллективы в цирковом и эстрадном жанрах — клоунада, пантомима, пародия, музыкальные эксцентрики, жонглирование, акробатика, иллюзия, дрессура

дуэты и соло, коллективы в цирковом и эстрадном жанрах — клоунада, пантомима, пародия, музыкальные эксцентрики, жонглирование, акробатика, иллюзия, дрессура Народное творчество

танцевальные, вокальные, инструментальные и театральные коллективы, ансамбли и соло, а также сказители в народном жанре

танцевальные, вокальные, инструментальные и театральные коллективы, ансамбли и соло, а также сказители в народном жанре Вокал

соло, дуэты, малые формы и ансамбли до 8 человек в техниках академического, джазового, эстрадного, рок-вокала, исполнители ретро и авторских песен

Звездное жюри:

Наталья Гвоздикова, народная артистка РФ, лауреат государственной премии СССР

Леонид Серебренников, заслуженный артист РФ

Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусств РФ

Инна Евланникова, режиссер, сценарист, монтажер

Алевтина Леонтьева, певица, диктор, преподаватель школы радио и ТВ

Этапы конкурса «Открытая сцена»:

17 июля 2024: закрывается сбор заявок на участие на сайте o-scena.ru

27 июля 2024: будут опубликованы результаты заочного этапа. 10 финалистов в каждой номинации будут приглашены к очному выступлению в рамках Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня».

18 августа 2024: состоится финал конкурса, выступление участников в Тульском кремле и торжественная церемония награждения призеров.

Подать заявку можно на сайте: https://o-scena.ru