Пересдача ЕГЭ: тульские выпускники больше всего недовольны баллами по информатике и обществознанию

Фото Дмитрия Дзюбина.

Всего в нашем регионе для пересдачи экзамена поступило 1108 заявлений на все предметы.

4 и 5 июля выпускники этого года могут пересдать ЕГЭ по одному из предметов по собственному выбору. Свои результаты участники пересдач получат не позднее 17 июля. Предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован.

Как сообщает министерство образования Тульской области, в нашем регионе для пересдачи одного из экзаменов поступило 1108 заявлений на все предметы.

Больше всего желающих пересдать обществознание и информатику.

4 июля в регионе работали 11 пунктов проведения экзаменов в 9 муниципальных образованиях, 5 июля — 5 ППЭ в 4 муниципалитетах.

Напомним, что возможность пересдать один из предметов и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые по предложению Президента России.

Кстати, в Тульской области в этом году шесть школьников набрали на госэкзаменах по 200-300 баллов. Интервью Myslo с мультибалльниками читайте по ссылке.