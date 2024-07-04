Как сдать ЕГЭ на 100 баллов: тульские мультибалльники об онлайн-школах, министерских амбициях и ритуалах

Фото с экзамена – Дмитрия Дзюбина, остальные предоставлены министерством образования Тульской области.

Шесть школьников в этому году набрали на госэкзаменах по 200-300 баллов. Поговорили с некоторыми из них.

А еще ребята поделились планами на будущее, а их родители — размышлениями о том, как ЕГЭ повлияло на жизнь их детей.

Юлия Марченко

Донской.

Средняя школа № 3 им. Страховой З. Х.

Получила максимальные баллы по русскому языку, химии и биологии.

— Я готовилась весь 11-й класс. Самый сложный предмет — биология. Для сдачи ЕГЭ по ней требуется очень много теории. Во второй части экзамена встречаются эвристические задания, которые тоже могут вызвать затруднения.

Считаю, что сдать ЕГЭ на 90 баллов и выше можно и без репетиторов, но для этого нужны либо хорошие преподаватели в школе, либо курсы онлайн.

На просторах интернета очень много информации, и ребята, не имеющие опыт сдачи экзамена, не знают, что нужно, а что нет. А преподаватели уже собрали все самое нужное.

Готовилась с помощью репетиторов и онлайн-курсов. Последние удобны тем, что предоставляют нужную для сдачи экзамена теорию. Также на вебинарах показывают, как решать задания. К каждому уроку прилагается домашняя работа, где задания первой части проверяются автоматически, а задания из второй части — человеком. На курсе можно задать вопросы по теории и практике, если что-то непонятно.

В будни занималась по 5-7 часов, иногда — на уроках ОБЖ и литературы. В выходные — по 10 часов. На каникулах выделяла для отдыха один-два дня. В свободное время гуляла с друзьями, смотрела фильмы, играла в компьютерные игры.

Подала документы в Сеченовский университет на лечебное дело, планирую еще и в РНИМУ им. Пирогова. Конкурс достаточно большой, но у меня 300 баллов и золотая медаль. Думаю, что пройду в эти два вуза. Выбрала медицину, чтобы помогать людям.

Моя цель — стать министром здравоохранения. Я хочу, чтобы мою помощь получили как можно больше людей.

Советы выпускникам.

Начинайте готовиться как можно раньше. Тогда и будет вероятность получить максимальный балл. Нужно готовиться каждый день, развивая в себе дисциплину. После изучения теории необходимо закреплять ее, решая задания прошлых лет. Чем больше — тем лучше.

Прорешивая варианты, ищите слабые места. Обязательно повторяйте теорию несколько раз в год. Когда видишь свой рост во время подготовки, становишься более уверенным.

Перед самим экзаменом настройте себя на нужный лад. Повторяйте себе: «Я все знаю», «Я все сдам», «Я справлюсь с любым вариантом». Если говорить о приметах, я на каждый экзамен ходила в одной и той же одежде.

А еще мы с одноклассниками слушали на колонке песню SHAMAN’а «Я русский». Это помогало настроиться.

На самом экзамене не волнуйтесь, твердо верьте, что справитесь! Ни в коем случае нельзя сдаваться: нужно справиться с паникой, заставить себя думать. Если ты действительно хорошо готовился, скорее всего, справишься с любым заданием.



Родители должны максимально поддерживать своих детей, говорить, что у них все получится. Мои родители почти каждый день говорили, что я сдам все нужные экзамены на сто баллов. Так и получилось!

Мама Юли — Олеся Марченко:

— Мы ожидали таких высоких результатов, потому что Юля с детства была умной и целеустремленной. Практически все пробники она писала на 100 баллов. Я думаю, успешная сдача ЕГЭ поможет ей стать еще более уверенной в себе. Она сможет ставить и достигать более высоких целей, продвигаться по карьерной лестнице, а ее мечта стать министром — сбудется.

Мария Овсянникова

Тула.

Лицей № 2 им. Б. А. Слободскова.

Получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и физике.

— К ЕГЭ готовилась с десятого класса. Тогда учителя начали рассматривать с нами задания для экзамена. В лицее отличная подготовка, в классе мы успевали не только изучать школьную программу, но и рассматривать варианты экзамена, брать задачи повышенной сложности.

Все предметы, которые я сдавала, казались посильными, потому что училась в профильном физико-математическом классе. И все же самой сложной была математика. Экзамен содержит большое количество разнообразных заданий, в том числе по планиметрии и стереометрии, для решения и оформления которых требуется много времени и усилий.

Репетиторов у меня не было, к экзаменам готовилась на уроках с нашими преподавателями и самостоятельно дома по сборникам, открытым вариантам и другим материалам.

Помогла хорошая база углубленных знаний, которую приобрела за много лет участия в олимпиадах по математике, физике и информатике.

Результат зависит от желания, упорства и трудолюбия. При должном усердии и стремлении к экзамену можно подготовиться самому.

Если хотя бы за два года начать основательную подготовку, регулярно заниматься, просматривать варианты, прорабатывать непонятные темы, на экзамен можно идти с большей уверенностью в хорошем результате.

У меня была большая нагрузка: лицей, олимпиады. Поэтому сразу училась совмещать учебу с отдыхом.

Перерыв необходим — без отдыха снижается работоспособность и внимание, теряется мотивация.

Каждый день находила время и позаниматься, и отдохнуть, переключив внимание на другой вид деятельности. В свободное время гуляла с друзьями, занималась рукоделием. Помогало отвлечься и увлечение кинематографом. С родителями мы периодически выбирались кататься на велосипедах. А когда выдавалась возможность, отправлялись путешествовать по России.

Я подала документы на направление прикладного анализа данных в Высшую школу экономики. С учетом моих результатов на ЕГЭ и призовых мест на олимпиадах у меня есть преимущество при поступлении. Хочу связать свою жизнь с программированием — это стремительно развивающаяся и очень перспективная область, оно применяется в разных сферах деятельности: от медицины до строительства. Я бы хотела внести свой вклад, сделать мир лучше.

Советы выпускникам

Нужно понимать, что трудиться необходимо. Для получения высоких результатов на ЕГЭ хорошей базы знаний недостаточно. У экзамена очень специфичный формат: нужно хорошо его изучить, понять, что от тебя требуется в том или ином задании, рассмотреть различные прототипы задач.

Я бы посоветовала решать задания повышенной сложности, искать слабые места, закрывать пробелы в знаниях. Тогда на экзамен ты придешь с полной уверенностью в том, что ничего «неожиданного» в КИМе не встретится. И конечно же, не стоит сильно волноваться — стресс только снижает внимание, работоспособность. На переживания тратится много сил, которые могли бы пойти на подготовку.

Нужно понимать, что ЕГЭ — всего лишь одно из испытаний. Даже если результаты окажутся ниже ожидаемых, в этом нет ничего страшного. С этого года ввели возможность пересдачи одного из предметов. Даже при неудачных результатах у ученика все еще много возможностей — целевое обучение и учреждения профессионального образования.

Конечно, и у меня есть свои ритуалы. Например, перед каждым экзаменом учителя желали нам «ни пуха ни пера».

Лично я брала на удачу памятный значок. Он был моим талисманом.

Мама Маши — Вера Бочкова:

— Конечно, была уверенность в том, что Маша сдаст экзамены на высокие баллы! Она давно занималась математикой, физикой и информатикой. Каждый год показывала высокие результаты на олимпиадах. Благодаря таким баллам на ЕГЭ у Маши есть возможность поступить в столичные ВУЗы на престижные специальности. Это отличные перспективы! Мы очень любим Машу и гордимся ей!

Артём Скоропупов

Тула.

Лицей № 2 им. Б. А. Слободскова.

Получил максимальные баллы по русскому языку и химии.

— Начал готовиться к ЕГЭ с десятого класса. Самой сложной была биология — обширная наука, которая требует знаний многих других областей. Готовился сам и с помощью онлайн-курсов, но немаловажную роль играла и школа.

Думаю, что самому готовиться тяжело. Сейчас очень много пособий, книг, информации на просторах интернета, в которой легко утонуть. Должен быть человек, который сможет направить, ограничить от переизбытка. Нет сомнений, что таким человеком может быть и учитель.

На подготовку отводил от четырех до десяти часов ежедневно.

В будни — до 6 часов, в выходные побольше. Несколько раз в месяц устраивал себе полный выходной, чтобы разгрузиться, отдохнуть, переключиться на что-то другое. Я довольно много готовился и времени для хобби не оставалось. Но в свободное время читал, рисовал, гулял.

Я подал документы в НИУ ВШЭ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. Только недавно выдали аттестаты, поэтому заявление на поступление на стадии рассмотрения. Конкурсом пока не интересовался. В будущем хочу стать ученым, работать в научно-исследовательском центре или лаборатории.

Советы выпускникам

Осознайте, что баллы на ЕГЭ нужны только вам. Готовиться вы должны только для себя, вкладываясь в будущее. Ваши старания всегда окупятся, и это ограничится не только экзаменом, но и вашим обучением в дальнейшем. Родителям выпускников я бы сказал: ваши дети со всем обязательно справятся, будет непросто, но конечный результат порадует и детей, и вас.

Страх перед экзаменами — это нормально. Если это чувство начинает вам мешать, то дышите глубоко. Найдите тихое место, чтобы успокоиться. У меня не было заготовленных алгоритмов или ритуалов. Здесь, я думаю, надежнее методика обучения преподавателя и стратегия по подготовке к ЕГЭ самого ученика.

Мама Артёма — Елена Скоропупова:

— Мой сын усердно готовился, всегда показывал хорошие результаты, поэтому сомнений в успешной сдаче ЕГЭ не было. Но, конечно, момент удивления в момент оглашения баллов присутствовал.

Конечно, это изменит его жизнь в лучшую сторону. У Артёма есть возможность поступить в хороший вуз, получить базу знаний, необходимую для успешного специалиста.