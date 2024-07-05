В Новомосковске женщину осудили за фиктивную прописку 7 граждан Узбекистана

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Прокурор Новомосковска поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы региона. Суд признал женщину виновной по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ».

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая признала вину и согласилась с предъявленным обвинением. С августа 2023 года по 9 января 2024 года женщина по просьбе знакомых заполнила бланки уведомлений о размещении у себя в квартире иностранцев.

— После она этого представила уведомления в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и ОВМ ОМВД России по г. Новомосковску, совершив фиктивную постановку на учет в принадлежащую ей квартиру семи граждан республики Узбекистан, не имея намерения предоставлять жилое помещение для пребывания иностранцам, — сообщили в прокуратуре.

Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.