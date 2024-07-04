«Не хватает стажа для пенсии»: мошенники предлагают тулякам записать их в МФЦ

Аферисты придумали новую схему обмана граждан: они звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Социального фонда России, говорят, что по «новой информации» человеку не хватает стажа для пенсии, и пугают приостановкой выплат, если его не подтвердить.

Злоумышленники предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы, а затем подтвердить запись кодом по СМС.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, знайте — вы разговариваете с мошенниками. Отделение СФР настоятельно рекомендует как можно скорее прекратить общение.

Никогда не называйте звонящим по телефону паспортные данные, номер банковской карты, ПИН- или СМС-код или пароль от личного кабинета. Пожалуйста, напоминайте об этом близким и знакомым старшего поколения.

Кроме того, работники отделения СФР по Тульской области не обходят дома с предложениями для пенсионеров. Услуги оказываются бесплатно в клиентских службах и МФЦ или онлайн через портал Госуслуг.