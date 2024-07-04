В Новомосковске в бассейне утонул мужчина

Фото: микрорайон Сокольники Новомосковска, в котором произошло ЧП.

3 июля в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии в микрорайоне Сокольники. Мужчина отдыхал в открытом бассейне, оборудованном для купания. Как позже рассказали очевидцы, в какой-то момент он нырнул под воду и исчез из поля зрения.

— Местные жители извлекли из водоема тело мужчины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Погибшему было 43 года.

Напомним, ранее администрация Тулы призывала отказаться от купания в аномальную жару.