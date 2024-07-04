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В Новомосковске в бассейне утонул мужчина
Фото: микрорайон Сокольники Новомосковска, в котором произошло ЧП.

В Новомосковске в бассейне утонул мужчина

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

3 июля в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии в микрорайоне Сокольники. Мужчина отдыхал в открытом бассейне, оборудованном для купания. Как позже рассказали очевидцы, в какой-то момент он нырнул под воду и исчез из поля зрения.

— Местные жители извлекли из водоема тело мужчины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Погибшему было 43 года. 

 

Напомним, ранее администрация Тулы призывала отказаться от купания в аномальную жару. 

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