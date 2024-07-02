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«Водители сами нарушают»: администрация ответила про «крестик или трусы» на парковке площади Ленина
Фото vk.com/freetula.

«Водители сами нарушают»: администрация ответила про «крестик или трусы» на парковке площади Ленина

Активисты «Свободной Тулы» обратили внимание на конфликт знаков на парковке главной площади города.

Администрация ответила на претензию активистов по поводу заезда на парковку с ул. Советской.

— Схема организации дорожного движения на парковочном пространстве на пл. Ленина утверждена управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы, согласована с ОГИБДД УМВД России по г. Туле. 

Ранее утверждённая схема организации дорожного движения на данном парковочном пространстве не корректировалась, за исключением размещения мест для инвалидов. 

В настоящее время здесь по-прежнему предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской, а также заезд с ул. Советской (без возможности выезда). Также сообщаем, что знаки 2.4 и 4.1.2 установлены для водителей, осуществляющих выезд с подземного паркинга ТЦ «Гостиный двор» на ул. Советскую.

Несмотря на это, водители нарушают правила дорожного движения при осуществлении выезда с парковки на ул. Советскую.

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Ранее в группе «Свободная Тула» активисты писали о том, что водители заезжают на площадь с ул. Советской и выезжают обратно прямо по оживлённому тротуару:
 
«Въезд с Советской сделали под углом  видимо, чтобы авто могло на большей скорости залетать на парковку. При этом выезд на Советскую запретили знаком, но не все на него смотрят. Период заботы о пешеходах в Туле закончился?»
 
Прямой выезд с парковки запрещён: там стоят бетонные сферы и «кирпич». А в 20 метрах — знак «Уступи дорогу» и стрелка, разрешающая движение направо. В комментариях туляки скептически оценили такой тандем:
 
«С парковки выезжать на Советскую можно, а с парковки на площади — нельзя! При этом заезжать на парковку на площади с Советской можно… Тут прям анекдот про крестик и трусы вспоминается сразу! Ничего не изменилось, только народ запутали…»

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