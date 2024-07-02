«Водители сами нарушают»: администрация ответила про «крестик или трусы» на парковке площади Ленина

Администрация ответила на претензию активистов по поводу заезда на парковку с ул. Советской.
— Схема организации дорожного движения на парковочном пространстве на пл. Ленина утверждена управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы, согласована с ОГИБДД УМВД России по г. Туле.
Ранее утверждённая схема организации дорожного движения на данном парковочном пространстве не корректировалась, за исключением размещения мест для инвалидов.
В настоящее время здесь по-прежнему предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской, а также заезд с ул. Советской (без возможности выезда). Также сообщаем, что знаки 2.4 и 4.1.2 установлены для водителей, осуществляющих выезд с подземного паркинга ТЦ «Гостиный двор» на ул. Советскую.
Несмотря на это, водители нарушают правила дорожного движения при осуществлении выезда с парковки на ул. Советскую.