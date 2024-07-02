  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Суворовский суд арестовал танцевавших на братской могиле мигрантов на 14 суток - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Суворовский суд арестовал танцевавших на братской могиле мигрантов на 14 суток
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента в Тульской области.

Суворовский суд арестовал танцевавших на братской могиле мигрантов на 14 суток

На заседании они признали вину.

Суворовский межрайонный суд вынес решение по инциденту, случившемуся 29 июня. Компания мигрантов танцевала лезгинку возле братской могилы, празднуя свадьбу друга. Двоим из них вменили мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка, выражающееся в неуважении к обществу.

В судебном заседании мигранты признали вину и раскаялись. Они признались: танцуя лезгинку, не думали, что нарушают закон.

— Постановлениями суда Х. и С. признаны виновными в совершении административного правонарушения. Каждому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, — отметили в объединенной пресс-службе судов. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
мигранты
Место
объединенная пресс-служба судебной системы и УСД в Тульской областиСуворов
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Могилу приведут в порядок: списавшие всё на непогоду чиновники исправились
Могилу приведут в порядок: списавшие всё на непогоду чиновники исправились
«Водители сами нарушают»: администрация ответила про «крестик или трусы» на парковке площади Ленина
«Водители сами нарушают»: администрация ответила про «крестик или трусы» на парковке площади Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.