Суворовский суд арестовал танцевавших на братской могиле мигрантов на 14 суток

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента в Тульской области.

На заседании они признали вину.

Суворовский межрайонный суд вынес решение по инциденту, случившемуся 29 июня. Компания мигрантов танцевала лезгинку возле братской могилы, празднуя свадьбу друга. Двоим из них вменили мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка, выражающееся в неуважении к обществу.

В судебном заседании мигранты признали вину и раскаялись. Они признались: танцуя лезгинку, не думали, что нарушают закон.

— Постановлениями суда Х. и С. признаны виновными в совершении административного правонарушения. Каждому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, — отметили в объединенной пресс-службе судов.