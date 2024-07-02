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В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Будьте осторожны.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 июля местами на территории региона ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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