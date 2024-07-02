В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 июля местами на территории региона ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
Будьте осторожны.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 июля местами на территории региона ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
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