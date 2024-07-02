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Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет очередная ярмарка вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет очередная ярмарка вакансий

Сколько тульские работодатели готовы платить сотрудникам?

4 июля в Туле состоится открытый отбор, где сразу 12 работодателей представят порядка 600 вакантных рабочих мест. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.

Такой формат позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

В ярмарке вакансий примут участие такие работодатели:

  • УФССП по Тульской области; 
  • ООО «Интерфарма»; 
  • ООО «Регион-комфорт»;
  • ООО «Хартия»; 
  • АО «Газпром Газораспределение Тула»; 
  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»; 
  • АО «Индустрия Сервис»; 
  • ООО «ГК Автокласс»; 
  • УФСИН России по Тульской области; 
  • ООО «Волоть»; 
  • ООО «Металлопрокатный завод»; 
  • ООО «Добрый доктор Н».

Заработная плата такая:

  • водитель — 75 000 руб.,
  • судебный пристав — 55 000 руб.,
  • слесарь — от 40 000 руб.,
  • монтажник — 80 000 руб.,
  • старший инспектор — от 50 000 руб.,
  • газорезчик — 75 000 руб.,
  • инженер-конструктор — 100 000 руб.,
  • врач — от 60 000 руб.

Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но и узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций.

Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

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