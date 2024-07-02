Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет очередная ярмарка вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

4 июля в Туле состоится открытый отбор, где сразу 12 работодателей представят порядка 600 вакантных рабочих мест. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.

Такой формат позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

В ярмарке вакансий примут участие такие работодатели:

УФССП по Тульской области;

ООО «Интерфарма»;

ООО «Регион-комфорт»;

ООО «Хартия»;

АО «Газпром Газораспределение Тула»;

МКУ «Сервисный центр города Тулы»;

АО «Индустрия Сервис»;

ООО «ГК Автокласс»;

УФСИН России по Тульской области;

ООО «Волоть»;

ООО «Металлопрокатный завод»;

ООО «Добрый доктор Н».

Заработная плата такая:

водитель — 75 000 руб.,

судебный пристав — 55 000 руб.,

слесарь — от 40 000 руб.,

монтажник — 80 000 руб.,

старший инспектор — от 50 000 руб.,

газорезчик — 75 000 руб.,

инженер-конструктор — 100 000 руб.,

врач — от 60 000 руб.

Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но и узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций.

Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.