Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет очередная ярмарка вакансий

4 июля в Туле состоится открытый отбор, где сразу 12 работодателей представят порядка 600 вакантных рабочих мест. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.
Такой формат позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.
В ярмарке вакансий примут участие такие работодатели:
- УФССП по Тульской области;
- ООО «Интерфарма»;
- ООО «Регион-комфорт»;
- ООО «Хартия»;
- АО «Газпром Газораспределение Тула»;
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
- АО «Индустрия Сервис»;
- ООО «ГК Автокласс»;
- УФСИН России по Тульской области;
- ООО «Волоть»;
- ООО «Металлопрокатный завод»;
- ООО «Добрый доктор Н».
Заработная плата такая:
- водитель — 75 000 руб.,
- судебный пристав — 55 000 руб.,
- слесарь — от 40 000 руб.,
- монтажник — 80 000 руб.,
- старший инспектор — от 50 000 руб.,
- газорезчик — 75 000 руб.,
- инженер-конструктор — 100 000 руб.,
- врач — от 60 000 руб.
Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но и узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций.
Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.