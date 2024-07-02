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Прокуратура проверит склады Wildberries в Тульской области после жалоб работников на невыносимую жару

Прокуратура проверит склады Wildberries в Тульской области после жалоб работников на невыносимую жару

На основании публикаций о несоблюдении условий труда межрайонная прокуратура организовала проверку ООО «ВБ Алексин».

— Посредством ТГ-канала работники сообщают об отсутствии в здании склада, расположенного в селе Петрушино Алексинского района, системы вентиляции и кондиционирования, о наличии проблем с питьевой водой, — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства по обеспечению надлежащих условий труда работников ООО «ВБ Алексин» организации, в том числе соответствию температурного режима воздуха в помещениях предъявляемым требованиям.

В целях защиты прав работников при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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