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В Платоновском парке Тулы выступит группа «Братья Грим»
Фото из архива Myslo.

В Платоновском парке Тулы выступит группа «Братья Грим»

Концерт пройдет в рамках «Семейного пикника».

6 июля туляков приглашают на «Семейный пикник», который состоится с 15.00 до 20.00 в Платоновском парке. Гостей мероприятия ждут анимационные программы, выступление цирковых, хореографических и вокальных коллективов, фотозона, мастер-классы для всех членов семьи, спортивные игры и др. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Также на пикнике будет работать зона фуд-корта.

Завершением мероприятия станет выступление группы «Братья Грим».

Для участия необходимо зарегистрироваться на АИС «Молодежь России» по ссылке.

Семейный пикник реализован в рамках проекта «Регион для молодых».

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