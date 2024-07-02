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Почти 700 малышей появились на свет в Тульском перинатальном центре за месяц
Фото ru.freepik.com.

Почти 700 малышей появились на свет в Тульском перинатальном центре за месяц

Преимущество в статистике у мальчиков.

В Тульском областном перинатальном центре за июнь родились 697 малышей. В семи семьях появились двойни, сообщает пресс-служба медучреждения.

Преимущество в статистике продолжают удерживать мальчики: их родилось 356, а вот девочек — 341. 

Напомним, ко Дню молодежи специалисты Туластата поделились любопытными цифрами. Так, в 2023 году у молодых семей родились 7725 детей. При этом преобладающее большинство из них мальчики (51,5%). Чаще всего тулячки становились мамами в 30-34 года (2656 чел), но есть случаи и ранней беременности: три девушки в возрасте 14 лет родили первенцев.

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Автор:
сегодня, в 17:15 +1
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