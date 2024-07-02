«Там, где был мой дом, уже лес вырос!»: житель Советска 10 лет пытается добиться квартиры от администрации

Мужчина говорит, что появление растительности чиновники называют озеленением. И уверяют: жилплощадь еще числится на балансе города.

В редакцию Myslo обратился 40-летний житель Советска Ян Николаенко. Мужчина десять лет пытается добиться, чтобы его разрушенный дом признали аварийным. За это время он успел переехать в Москву, вернуться в Советск, принять участие в СВО, а администрация города неизменно продолжает кормить его «завтраками»:

— Мой дом построен в 1947 году. Я прописан здесь с 1991 года. Дом постепенно приходил в негодность — к 2014 году от него практически ничего не осталось. В это время я работал в столице и потерял паспорт — был вынужден вернулся в Советск, чтобы его восстановить. Дома фактически не существовало, но это никого не смутило: меня прописали по этому же адресу.

Ян неоднократно требовал провести экспертизу, чтобы дом, которого даже нет на карте, признали аварийным. Но чиновники утверждали, что здание числится на балансе города: якобы на него даже выделяются средства — на ремонт и озеленение.

— Я на них смотрю и одуреваю: какое, блин, озеленение? Потом они мне другое начинают говорить: мол, дом должен быть на балансе, чтобы ты получил квартиру. Просто сейчас трудности с получением технической экспертизы, потерпи немного.

И эта свистопляска тянется уже 10 лет. Вынужден ютиться на съемных квартирах с женой и ребенком.



Справа — дом № 38. А лес слева от него — по мнению чиновников, дом Яна Николаенко.

В городской администрации Myslo сообщили, что уже заказали техническое заключение и в скором времени несуществующий дом официально признают аварийным. Пояснить, почему этого нельзя было сделать раньше, чиновники не смогли, заявляя, что работают на своих местах меньше года.