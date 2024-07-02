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УК «Новый город» опровергла информацию о задолженности в 1,8 млн рублей за отопительный сезон

УК «Новый город» опровергла информацию о задолженности в 1,8 млн рублей за отопительный сезон

Управляющая компания поделилась своим видением ситуации.

Организация утверждает, что не имеет долгов за период с октября 2023 г. по апрель 2024 г. 

— Управляющей компанией было оплачено ООО «Газпром межрегионгаз Тула» почти 20 млн рублей. Сумма в 1,8 млн рублей — текущая задолженность за последние полтора месяца, — отметила в своем ответе УК «Новый город».

Напомним, ранее в ответ на запрос Myslo «Газпром межрегионгаз Тула» рассказал о долге компании за отопительный сезон 2023–2024 гг. Кроме того, сообщалось о нарушениях требований законодательства о перечислении собранных с населения средств в части оплаты за тепловую энергию.

— Имеющаяся задолженность оплачивается ООО «Новый город» с небольшой задержкой, так как денежные средства от абонентов поступают зачастую несвоевременно и в неполном объеме. Управляющая компания производит расчеты с региональным оператором за счет собственной прибыли. <...> Начисления для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Тула» осуществляются месяцем, следующим за тем, как данное начисление выставлено для ООО «Новый город», — подчеркивает УК.

В своем ответе организация резюмирует, что «по такому принципу работают все управляющие компании региона».

Напомним, как мы писали ранее, газовики обратились в правоохранительные и контролирующие органы с заявлением о привлечении учредителей и руководителей ООО «Новый город» к ответственности.

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