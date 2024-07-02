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Сотрудники администрации, Тулгорэлектротранса и гаишники сыграли товарищеский матч по футболу
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники администрации, Тулгорэлектротранса и гаишники сыграли товарищеский матч по футболу

Сообщается, что игра выдалась «эффектной и зрелищной».

Сотрудники тульской Госавтоинспекции, представители городской администрации и Тулгорэлектротранса сыграли товарищеский матч по мини-футболу, посвященный 88-летию образования ГИБДД.

— С первых минут стало ясно, что каждая из команд настроена на победу: быстрый темп игры, молниеносные передачи, спортивный азарт создавали особую атмосферу, заставляя болельщиков активно поддерживать игроков, — так описали матч в региональном УГИБДД. 

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Победителем стала команда сотрудников отдельного батальона Госавтоинспекции.

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Сообщается, что «матч был эффектным и зрелищным». Все члены команд получили медали, грамоты и благодарственные письма.

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