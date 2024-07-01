Сегодня в 20.00 стартует третий этап продажи билетов на фестиваль «Толстой»

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 1 июля, в 20.00 стартует третья волна продаж билетов на фестиваль «Толстой», который пройдет с 5 по 7 июля в Ясной Поляне. Об этом сообщили организаторы.

Билеты будут доступны на сайте мероприятия, через сервисы Afisha и Timepad.

— Обратите внимание: сайты могут долго загружаться, а оплата проходить не сразу. Мы делаем все возможное, чтобы это уладить, но нагрузка на билетные сервисы очень высока. В таких случаях мы советуем: перезагрузить страницу, попробовать зайти на сайт с другого устройства, выбрать другой способ оплаты, обратиться в поддержку сервиса, — говорят организаторы.