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Синоптики: июль будет жарким и засушливым
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики: июль будет жарким и засушливым

Этот месяц примет горячую эстафету от июня и начнется с 30-градусной жары.

В целом второй месяц лета ожидается довольно теплым, иногда жарким и относительно засушливым. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Месяц окажется теплее положенного. Средняя месячная температура воздуха превысит норму климата на 2–3°. Дефицит осадков может составить 20–40%.

— Июль 2024 года не стоит даже близко сравнивать с июлем 2010-го, когда максимальный термометр показывал +38,2°, а весь месяц дневная температура постоянно была выше +30° с восемью рекордами жары и всего 12 мм осадков (13% от нормы месяца), — уточнили метеорологи.

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сегодня, в 11:28 0
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