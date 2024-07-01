Рухнувший с крыши в Осиновой Горе парень скончался. СК возбудил дело

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту смерти 19-летнего рабочего. Статья — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

В материалах дела сообщается, что молодой парень упал с высоты четвертого этажа во время погрузочно-разгрузочных работ на объекте. Рабочего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

— Следователями территориального следственного отдела осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация, представляющая интерес для следствия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, 23 июня похожий инцидент произошел в Новомосковске. Тогда с крыши многоквартирного дома упал 23-летний парень. Врачам удалось его спасти. Правоохранители установили, что рабочий не обладал нужными навыками и не умел работать на высоте.