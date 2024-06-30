  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Киреевске утонул 14-летний мальчик - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Киреевске утонул 14-летний мальчик

В Киреевске утонул 14-летний мальчик

Дело взяла на контроль региональная прокуратура.

Несчастный случай произошел 29 июня. 14-летний подросток утонул во время купания в необорудованном водоеме в микрорайоне Брусяновский города Киреевска.

Межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин несчастного случая.

— Также прокуратура проведет проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан на данном водном объекте, в том числе несовершеннолетних. Даст правовую оценку надлежащему состоянию водоема, действиям соответствующих должностных лиц и служб. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — отметили в ведомстве. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:00 0
Другие статьи по темам
Событие
подросток утонулнесчастный случай
Место
прокуратура Тульской областиКиреевск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пожаловались на нападение мигрантов на несовершеннолетнюю девушку
В Тульской области пожаловались на нападение мигрантов на несовершеннолетнюю девушку
Сергей Гребенщиков выдвинут кандидатом в губернаторы Тульской области
Сергей Гребенщиков выдвинут кандидатом в губернаторы Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.