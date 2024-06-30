В Киреевске утонул 14-летний мальчик

Несчастный случай произошел 29 июня. 14-летний подросток утонул во время купания в необорудованном водоеме в микрорайоне Брусяновский города Киреевска.

Межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин несчастного случая.

— Также прокуратура проведет проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан на данном водном объекте, в том числе несовершеннолетних. Даст правовую оценку надлежащему состоянию водоема, действиям соответствующих должностных лиц и служб. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — отметили в ведомстве.