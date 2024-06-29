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1 июля судебные приставы организуют горячую линию для туляков
Фото Алексея Пирязева.

1 июля судебные приставы организуют горячую линию для туляков

На вопросы ответят старшие судебные приставы районных отделений.

УФССП России по Тульской области ежемесячно организует работу горячей линии по вопросам, входящим в компетенцию ведомства. 

Так, ближайшая горячая линия пройдет 1 июля с 9.00 до 13.00. На вопросы ответят старшие судебные приставы районных отделений. 

5 июля с 9.00 до 13.00 горячую линию проведут начальники городских отделений судебных приставов. 

Телефоны, по которым можно обратиться в необходимое отделение, указаны в графике проведения горячей линии на сайте УФССП России по Тульской области по ссылке.

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