1 июля судебные приставы организуют горячую линию для туляков

Фото Алексея Пирязева.

УФССП России по Тульской области ежемесячно организует работу горячей линии по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

Так, ближайшая горячая линия пройдет 1 июля с 9.00 до 13.00. На вопросы ответят старшие судебные приставы районных отделений.

5 июля с 9.00 до 13.00 горячую линию проведут начальники городских отделений судебных приставов.

Телефоны, по которым можно обратиться в необходимое отделение, указаны в графике проведения горячей линии на сайте УФССП России по Тульской области по ссылке.