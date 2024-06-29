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На поддержку аграриев Тульской области в этом году выделено 2,5 млрд рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На поддержку аграриев Тульской области в этом году выделено 2,5 млрд рублей

Региональное правительство активно поддерживает сельскохозяйственных производителей.

29 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в рамках рабочего выезда в Тепло-Огаревский посетил сельскохозяйственное предприятие «Нарышкино». 

— В последние годы регион сделал серьезные шаги в развитии сельского хозяйства. У нас значительно увеличился сбор зерна, занимаем в стране лидирующее место по производству картофеля, увеличили производство рапса и масличных культур. На поддержку аграриев Тульской области в этом году выделено 2,5 млрд рублей, — сказал Дмитрий Миляев. 

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Врио главы региона обсудил с руководством предприятия подготовку к уборочной кампании, которая начнется в конце июля. Сейчас аграрии активно готовят технику и мощности для хранения урожая.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Степин отметил, что региональное правительство активно поддерживает сельскохозяйственных производителей. В зоне особого внимания — обеспечение аграриев дизельным топливом. Кроме того, на компенсацию их затрат на приобретение топлива в этом году выделено 100 млн рублей.

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Врио губернатора пообщался с работниками предприятия, старостами близлежащих поселений и ответил на волнующие их вопросы. В том числе — ремонт участка дороги Теплое — Киреевск. Дмитрий Миляев сообщил, что в следующем месяце ликвидируют локальные дефекты покрытия.

Одна из старост обратилась к Дмитрию Миляеву с вопросом ремонта кровли в Нарышкинской школе и клубе.

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Глава Тепло-Огаревского района Роман Попов сообщил, что к началу учебного года сделают частичный ремонт кровли над спортивным залом. Также частично отремонтируют кровлю в клубе. 

Дмитрий Миляев поручил Роману Попову в ближайшее время разработать проект и подать заявку на капитальный ремонт крыши школы в рамках образовательной программы на 2025 год. 

Житель поселка Механизаторов сообщил о проблеме с водоснабжением. Дмитрий Миляев поручил Роману Попову провести ремонт водопровода в этом году.

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